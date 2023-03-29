Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Світ має покінчити з російським імперіалізмом, — очільник МЗС Чехії Ліпавський arrow

Світ має покінчити з російським імперіалізмом, — очільник МЗС Чехії Ліпавський

29 березня 2023 08:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Світ має завдати нищівного удару по імперських амбіціях росії. Кремль раз і назавжди повинен забути про свої бажання крадіжки територій в інших країн.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Читайте також:

Імперські амбіції рф

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський заявив, що світ має зупинити російський імперіалізм.

"Ми мусимо завдати сильного удару по російському імперіалізму, щоб раз і назавжди відрізати колоніальні апетити рф до крадіжки територій в інших країн", — наголосив очільник МЗС Чехії.

Росія не зупиниться на Україні

Ліпавський пояснив, чому Чехія, хоч і не відіграє ключову роль у військовій допомозі Україні, але намагається подати приклад іншим державам Заходу.

"Якщо росія переможе Україну, вона піде далі в Центральну Європу", — упевнений міністр.

Нагадаємо, у січні поточного року очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що у навіть випадку поразки росії у війні проти України плани ворога залишаться незмінними. Росіяни засвоять уроки з війни і "спробують покращити те, що вони мали".

Фото: Facebook-сторінка Яна Ліпавського

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

10:55 СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з фото

10:43 У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

Ексклюзив

10:42Експерт розповів, за яких умов рф відкриє "другий фронт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:37 Нафта дорожчає кілька днів поспіль: що впливає на зростання цін

10:30 Усик прийшов на богослужіння у Києво-Печерську Лавру

10:26 ​​​​​​​Повернені до України діти розповідають, як їх зомбували росіяни, — Лубінець

10:21 Сильний вітер повалив в Одесі понад 100 дерев: виходити на вулицю все ще небезпечно

10:17 Президент Казахстану відправив уряд у відставку

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

Новина з відео

07:29 В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 10:55

СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

None 29 Березень 10:53

З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

None 29 Березень 10:43

Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

None 29 Березень 10:46

У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB