Світ має покінчити з російським імперіалізмом, — очільник МЗС Чехії Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський

Світ має завдати нищівного удару по імперських амбіціях росії. Кремль раз і назавжди повинен забути про свої бажання крадіжки територій в інших країн.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Імперські амбіції рф

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський заявив, що світ має зупинити російський імперіалізм.

"Ми мусимо завдати сильного удару по російському імперіалізму, щоб раз і назавжди відрізати колоніальні апетити рф до крадіжки територій в інших країн", — наголосив очільник МЗС Чехії.

Росія не зупиниться на Україні

Ліпавський пояснив, чому Чехія, хоч і не відіграє ключову роль у військовій допомозі Україні, але намагається подати приклад іншим державам Заходу.

"Якщо росія переможе Україну, вона піде далі в Центральну Європу", — упевнений міністр.

Нагадаємо, у січні поточного року очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що у навіть випадку поразки росії у війні проти України плани ворога залишаться незмінними. Росіяни засвоять уроки з війни і "спробують покращити те, що вони мали".

Фото: Facebook-сторінка Яна Ліпавського