Світ має покінчити з російським імперіалізмом, — очільник МЗС Чехії Ліпавський
Світ має завдати нищівного удару по імперських амбіціях росії. Кремль раз і назавжди повинен забути про свої бажання крадіжки територій в інших країн.
Про це повідомляє чеське видання Novinky.
-
З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару
-
Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера
-
У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю
-
Експерт розповів, за яких умов рф відкриє "другий фронт"
-
Нафта дорожчає кілька днів поспіль: що впливає на зростання цін
-
Усик прийшов на богослужіння у Києво-Печерську Лавру
-
Повернені до України діти розповідають, як їх зомбували росіяни, — Лубінець
-
Сильний вітер повалив в Одесі понад 100 дерев: виходити на вулицю все ще небезпечно
-
Президент Казахстану відправив уряд у відставку
-
Під Бахмутом Сили оборони збили російський літак: що відомо
Імперські амбіції рф
Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський заявив, що світ має зупинити російський імперіалізм.
"Ми мусимо завдати сильного удару по російському імперіалізму, щоб раз і назавжди відрізати колоніальні апетити рф до крадіжки територій в інших країн", — наголосив очільник МЗС Чехії.
Росія не зупиниться на Україні
Ліпавський пояснив, чому Чехія, хоч і не відіграє ключову роль у військовій допомозі Україні, але намагається подати приклад іншим державам Заходу.
"Якщо росія переможе Україну, вона піде далі в Центральну Європу", — упевнений міністр.
Нагадаємо, у січні поточного року очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що у навіть випадку поразки росії у війні проти України плани ворога залишаться незмінними. Росіяни засвоять уроки з війни і "спробують покращити те, що вони мали".
Фото: Facebook-сторінка Яна Ліпавського