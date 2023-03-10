​​​​​​​Папа Римський заявив, що війну в Україні розпалює не лише "російська імперія"

Імперські інтереси, які є причиною війни в Україні, завжди ставлять національні на друге місце, упевнений понтифік

Франциск звинуватив у російсько-українській війні імперські амбіції. Причому, зазначив Папа Римський, ці амбіції стосуються не тільки росії, а й інших "імперій".

Про це очільник Католицької церкви Франциск заявив у інтерв’ю RSI News.

Папа звинуватив у війні в Україні імперії

Лідер католицького світу Папа Римський Франциск заявив, що у війні в Україні винні імперські інтереси.

Втім, додав понтифік, це стосується не лише інтересів “російської імперії” (так назвав російську федерацію Папа. — Ред.), а й "інших імперій".

Імперіям, пояснив Франциск, властиво ставити нації на друге місце.

Інші війни

Папа Римський також зазначив, що на планеті триває не тільки російсько-українська війна.

Франциск нагадав про військові конфлікти у Ємені та Сирії.

Також понтифік згадав про терор проти мусульманської меншини рогінджа у М’янмі.

У війнах, зазначив Папа Римський, немає духу Бога: "Я не вірю у священні війни".

Нагадаємо, Папа Франциск заявив, що рік тому, ще на початку вторгнення росії в Україну, звернувся до голови мзс рф із пропозицією приїхати до москви для перемовин. Однак у путіна відмовили, заявивши, що це не на часі.

Фото: Vatican News