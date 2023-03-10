Папа Римський заявив, що війну в Україні розпалює не лише "російська імперія"
Франциск звинуватив у російсько-українській війні імперські амбіції. Причому, зазначив Папа Римський, ці амбіції стосуються не тільки росії, а й інших "імперій".
Про це очільник Католицької церкви Франциск заявив у інтерв’ю RSI News.
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Папа звинуватив у війні в Україні імперії
Лідер католицького світу Папа Римський Франциск заявив, що у війні в Україні винні імперські інтереси.
Втім, додав понтифік, це стосується не лише інтересів “російської імперії” (так назвав російську федерацію Папа. — Ред.), а й "інших імперій".
Імперіям, пояснив Франциск, властиво ставити нації на друге місце.
Інші війни
Папа Римський також зазначив, що на планеті триває не тільки російсько-українська війна.
Франциск нагадав про військові конфлікти у Ємені та Сирії.
Також понтифік згадав про терор проти мусульманської меншини рогінджа у М’янмі.
У війнах, зазначив Папа Римський, немає духу Бога: "Я не вірю у священні війни".
Нагадаємо, Папа Франциск заявив, що рік тому, ще на початку вторгнення росії в Україну, звернувся до голови мзс рф із пропозицією приїхати до москви для перемовин. Однак у путіна відмовили, заявивши, що це не на часі.
Фото: Vatican News