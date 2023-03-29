Мир должен покончить с российским империализмом, — глава МИД Чехии Липавский
Мир должен нанести сокрушительный удар по имперским амбициям россии. Кремль раз и навсегда должен забыть о своих желаниях воровства территорий в других странах.
Об этом сообщает чешское издание Novinky.
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Имперские амбиции рф
Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявил, что мир должен остановить российский империализм.
"Мы должны нанести сильный удар по российскому империализму, чтобы раз и навсегда отрезать колониальные аппетиты россии к краже территорий в других странах", — подчеркнул глава МИД Чехии.
Россия не остановится на Украине
Липовский объяснил, почему Чехия, хоть и не играет ключевой роли в военной помощи Украине, но пытается подать пример другим государствам Запада.
"Если россия победит Украину, она пойдет дальше в Центральную Европу", — уверен министр.
Напомним, в январе текущего года глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что даже в случае поражения россии в войне против Украины планы врага останутся неизменными. Россияне усвоят уроки по войне и "попробуют улучшить то, что у них было".
Фото: Facebook-страница Яна Липавского