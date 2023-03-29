Мир должен покончить с российским империализмом, — глава МИД Чехии Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский

Мир должен нанести сокрушительный удар по имперским амбициям россии. Кремль раз и навсегда должен забыть о своих желаниях воровства территорий в других странах.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Имперские амбиции рф

Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявил, что мир должен остановить российский империализм.

"Мы должны нанести сильный удар по российскому империализму, чтобы раз и навсегда отрезать колониальные аппетиты россии к краже территорий в других странах", — подчеркнул глава МИД Чехии.

Россия не остановится на Украине

Липовский объяснил, почему Чехия, хоть и не играет ключевой роли в военной помощи Украине, но пытается подать пример другим государствам Запада.

"Если россия победит Украину, она пойдет дальше в Центральную Европу", — уверен министр.

Напомним, в январе текущего года глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что даже в случае поражения россии в войне против Украины планы врага останутся неизменными. Россияне усвоят уроки по войне и "попробуют улучшить то, что у них было".

Фото: Facebook-страница Яна Липавского