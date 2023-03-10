​​​​​​​Сунак зустрінеться з Макроном: про що говоритимуть лідери двох європейських країн

У Парижі пройде французько-британський саміт

Еммануель Макрон і Ріші Сунак зустрінуться на саміті у Парижі. Лідери двох європейських країн обговорять проблеми міграції, енергетичної безпеки та загроз з боку росії.

Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

Паризький саміт

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибуде до Франції, де у Парижі зустрінеться із президентом цієї країни Еммануелем Макроном.

Зустріч відбудеться в рамках першого після пандемії коронавірусу французько-англійського саміту.

Що обговорять лідери двох країн

Сунак і Макрон планують обговорити актуальні питання порядку денного.

Так, одним із головних питань буде спільна протидія російським загрозам.

Крім того, очільники Франції та Британії обговорять проблеми міграції у Європі та енергетичну безпеку європейських країн.

Нагадаємо, у кінці лютого Ріші Сунак зустрівся із головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Вони обговорили ситуацію із Північною Ірландією. Британія хотіла змінити протокол, який передбачає перевірку деяких товарів при в'їзді з інших регіонів країни.

Ріші Сунак та Урсула фон дер Ляєн повідомили, що вони "погодилися продовжувати свою особисту роботу над спільними практичними рішеннями низки складних проблем навколо Протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії".

Фото: Time.News