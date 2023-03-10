Сунак встретится с Макроном: о чем будут говорить лидеры двух европейских стран

В Париже пройдет французско-британский саммит

Эммануэль Макрон и Риши Сунак встретятся на саммите в Париже. Лидеры двух европейских стран обсудят проблемы миграции, энергетической безопасности и угроз со стороны россии.

Об этом сообщила прессслужба правительства Великобритании.

Парижский саммит

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет во Францию, где в Париже встретится с президентом этой страны Эммануэлем Макроном.

Встреча состоится в рамках первого после пандемии коронавируса французско-английского саммита.

Что обсудят лидеры двух стран

Сунак и Макрон планируют обсудить актуальные вопросы повестки дня.

Так, одним из главных вопросов будет совместное противодействие российским угрозам.

Кроме того, главы Франции и Британии обсудят проблемы миграции в Европе и энергетическую безопасность европейских стран.

Напомним, в конце февраля Риши Сунак встретился с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Они обсудили ситуацию с Северной Ирландией. Великобритания хотела изменить протокол, предусматривающий проверку некоторых товаров при въезде из других регионов страны.

Риши Сунак и Урсула фон дер Ляен сообщили, что они "согласились продолжать свою личную работу над совместными практическими решениями ряда сложных проблем вокруг Протокола по Ирландии и Северной Ирландии".

Фото: Time.News