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Столтенберг заявив, що росія вже розпочала наступ на Україну, і розповів про плани НАТО

13 лютого 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наступ рф на Україну вже розпочався - думка НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що через рік війни володимир путін не готується до миру. Ба більше, він розпочинає нові наступальні дії.

Про це Столтенберг заявив під час брифінгу.

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Заява генсека НАТО

"Майже через рік після вторгнення путін не готується до миру, а починає нові наступальні дії", — зазначив Столтенберг.

При цьому він додав, що саме тому зараз важливою є військова підтримка України всім необхідним на полі бою.

За словами Столтенберга, швидкість урятує світ. Якщо путін виграє війну, це стане сигналом для авторитарних держав у світі про можливість використання сили для своїх зовнішньополітичних цілей.

Також він зазначив, що Альянс допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно. При цьому пізніше генсек НАТО висловив думку, що повторний наступ росії вже почався. Це сталося на сході України.

Нагадаємо, що раніше Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО бачить підготовку росії до нового наступу. Кремлівський диктатор володимир путін не змінив своєї мети щодо війни проти України. Він додав, що росія нарощує свій арсенал завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.

Він наголосив на важливості не допустити того, щоб путін переміг у війні, оскільки це буде трагедія не лише для українців, а й небезпечно для цивілізованого світу.

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