Столтенберг не хочет продолжать мандат генсека НАТО – в чем причина

Мандат Столтенберга уже трижды продолжали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет покинуть свой пост осенью 2023 года. Ранее СМИ сообщали, что страны-члены альянса неофициально договорились оставить генсека на должности до апреля 2024 года.

Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на заявление пресс-секретаря генсека Оаны Лунгеску.

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Так, по словам спикера Йенса Столтенберга, мандат генсека уже трижды продолжали, на этот раз он решил отказаться.

"Он не намерен добиваться дальнейшего продолжения своего мандата", — сообщила она.

Как известно, в последнее время в СМИ неоднократно высказывались предположения, что срок полномочий 63-летнего Столтенберга может снова продлиться на фоне войны россии против Украины.

Ранее агентство Reuters писало, что между 30 государствами-членами альянса есть неофициальная договоренность оставить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО до апреля 2024 года. Неназванные дипломатические источники издания сообщили, что этот шаг направлен на обеспечение стабильности военного альянса во время продолжающейся войны в Украине.

Как известно, полномочия Столтенберга в должности генсека НАТО должны были закончиться в сентябре 2022 года. После этого он должен был возглавить центробанк Норвегии. Однако срок полномочий Столтенберга продлили в марте, вскоре после вторжения россии в Украину, на год до 30 сентября 2023 года.

Среди ведущих кандидатов на этот пост премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" Егор Чернев рассказал, зачем россия запускает ракеты по Украине через территорию страны НАТО. По словам нардепа, так кремль оценивает решительность альянса.