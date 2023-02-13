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Столтенберг заявил, что россия уже начала наступление на Украину, и рассказал о планах НАТО

13 февраля 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Наступление рф на Украину уже началось - мнение НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что через год войны владимир путин не готовится к миру. Более того, он начинает новые наступательные действия.

Об этом Столтенберг заявил во время брифинга.

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"Почти год спустя после вторжения путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия", — отметил Столтенберг.

При этом он добавил, что именно поэтому сейчас важна военная поддержка Украины всем необходимым на поле боя.

По словам Столтенберга, скорость спасет мир. Если путин выиграет войну, это станет сигналом для авторитарных государств в мире" о возможности использования силы для своих внешнеполитических целей.

Также он указал, что Альянс будет помогать Украине столько, сколько нужно. При этом позже генсек НАТО выразил мнение, что повторное наступление рф уже началось. Это произошло на востоке Украины.

Напомним, что ранее Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО видит подготовку россии к новому наступлению. Кремлевский диктатор владимир путин не изменил свои цели в отношении войны против Украины. Он добавил, что россия наращивает свой арсенал благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

Он акцентировал на важности не допустить того, чтобы путин победил в войне, поскольку это будет трагедия не только для украинцев, но и опасно для цивилизованного мира.

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