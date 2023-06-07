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Що почує Україна на саміті НАТО у Вільнюсі: версія Вільяма Тейлора

7 червня 2023 08:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що почує Україна на саміті НАТО у Вільнюсі: версія Вільяма Тейлора
Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор. Фото: пресслужба посольства США
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна на саміті НАТО у Вільнюсі отримає позитивний сигнал. Але членом Альянсу наша країна може стати тільки після завершення війни.

Про це колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

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Вільнюський саміт

Коментуючи майбутній саміт Північноатлантичного альянсу, який має пройти у липні в столиці Литви Вільнюсі, Тейлор припустив, що там Україна, імовірно, отримає позитивний сигнал щодо майбутнього членства.

"Я думаю, що на Вільнюському саміті буде вказівка, сигнал Україні, що вони будуть у НАТО", — зазначив американський дипломат.

Коли Україна стане членом НАТО

Щодо термінів приєднання України до Північноатлантичного альянсу, то Вільям Тейлор наголосив, що це станеться після завершення російсько-української війни.

"Я розмовляв із багатьма людьми, європейцями, американцями. Ніхто не думає, що Україні настав час вступати до НАТО, поки вона перебуває в стані війни", — пояснив колишній посол США в Україні.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що країни-члени НАТО планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні. Це відбудеться під час саміту, що пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

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