Що почує Україна на саміті НАТО у Вільнюсі: версія Вільяма Тейлора

Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор. Фото: пресслужба посольства США

Україна на саміті НАТО у Вільнюсі отримає позитивний сигнал. Але членом Альянсу наша країна може стати тільки після завершення війни.

Про це колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

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Коментуючи майбутній саміт Північноатлантичного альянсу, який має пройти у липні в столиці Литви Вільнюсі, Тейлор припустив, що там Україна, імовірно, отримає позитивний сигнал щодо майбутнього членства.

"Я думаю, що на Вільнюському саміті буде вказівка, сигнал Україні, що вони будуть у НАТО", — зазначив американський дипломат.

Коли Україна стане членом НАТО

Щодо термінів приєднання України до Північноатлантичного альянсу, то Вільям Тейлор наголосив, що це станеться після завершення російсько-української війни.

"Я розмовляв із багатьма людьми, європейцями, американцями. Ніхто не думає, що Україні настав час вступати до НАТО, поки вона перебуває в стані війни", — пояснив колишній посол США в Україні.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що країни-члени НАТО планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні. Це відбудеться під час саміту, що пройде у Вільнюсі 11-12 липня.