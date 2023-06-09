Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины в НАТО почти решен

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: google.com

Сегодня, 9 июня, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО почти решен. И это никак не будет зависеть от Москвы и Путина.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Как сообщает Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, только Украине и членам НАТО решать, когда придет время предложить членство в Альянсе. Это никак не зависит от Москвы и Путина.

Также Столтенберг заявил, что "наши обязательства по поддержке Украины нерушимы".

Напомним, ранее мы писали, что бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что члены НАТО могут разместить войска в Украине. Это произойдет в случае, если не будут предоставлены гарантии безопасности и поручительства вступления Украины в альянс.

Добавим, что Украина на саммите НАТО в Вильнюсе получит положительный сигнал. Но членом Североатлантического союза наша страна может стать только после завершения войны.