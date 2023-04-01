Ердоган затвердив ратифікацію парламенту щодо вступу Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив рішення парламенту про ратифікацію протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.

Це рішення було опубліковано в Офіційній газеті та помічено фінськими ЗМІ.

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Серед документів, опублікованих в Офіційній газеті 1 квітня, першим стоїть закон про затвердження протоколу про вступ Фінляндії до НАТО. Процес фіналізації цього рішення виявився майже "блискавичним", оскільки після рішення парламенту до моменту затвердження президентом минуло лише кілька годин.

Останнім формальним кроком у процедурі ратифікації буде доставка документів до Вашингтона. Парламент Туреччини одноголосно погодив вступ Фінляндії до НАТО в ніч проти 31 березня. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія офіційно стане членом альянсу найближчими днями.

Примітно, що рішення про вступ Фінляндії до НАТО викликало занепокоєння в росії, оскільки воно може спричинити зміну балансу сил у регіоні. Однак Фінляндія заявила, що вона продовжить розвивати свої відносини з росією і не провокуватиме конфліктів.

Блокування Туреччиною вступу Фінляндії й Швеції до НАТО

Спершу Туреччина блокувала обробку запитів Фінляндії та Швеції про приєднання. Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив їх у підтримці членів "Робітничої партії Курдистану", "Загонів народної оборони", які Туреччина визнає терористичними, та закликав "видати терористів" Анкарі.

Щоб переконати Туреччину, Фінляндія та Швеція погодили з нею Тристоронній меморандум. Він передбачає, що країни мають оперативно та ретельно розглядати запити про екстрадицію підозрюваних у тероризмі, розслідуватимуть і заборонять будь-яке фінансування та діяльність цих організацій, будуть боротися з дезінформацією тощо.

Відомо, що Швеція вже погодилася екстрадувати до Туреччини засудженого, а от у Фінляндії відхилили перегляд рішень щодо низки запитів на екстрадицію.

На саміті НАТО у Мадриді, який відбувся восени минулого року, глава Альянсу Єнс Столтенберг привітав "значні, конкретні кроки", зроблені обома країнами для реалізації меморандуму. Він заявив, що Фінляндія та Швеція вже виконали свою частину домовленостей із Туреччиною.

Одна за одною країни-члени НАТО ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. Наразі тільки дві країни-члени НАТО не ратифікували заявки — Туреччина та Угорщина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Туреччини закінчується час для ратифікації заявок на членство в НАТО від Швеції і Фінляндії до проведення виборів, які очікуються в травні. Затвердження країною заявок залежить від того, наскільки швидко Стокгольм виконає обіцянки по боротьбі з тероризмом, зроблені в рамках угоди з Анкарою.