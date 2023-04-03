Столтенберг сообщил, когда Финляндия официально станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Руководитель Североатлантического альянса поприветствовал Финляндию в качестве 31-го члена НАТО. Флаг этой страны у штаб-квартиры Альянса поднимут завтра, 4 апреля.

Об этом сообщило издание NRK.

Читайте также:

Финляндия - в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал завершение процесса принятия Финляндии в состав Альянса.

Флаг этой страны как 31-го члена НАТО поднимут у штаб-квартиры этой организации во вторник, 4 апреля.

Также на этой церемонии запланированы торжественные выступления самого Столтенберга и президента Финляндии Саули Ниинисте.

Комментарий Столтенберга

Генсек НАТО, объявивший об этом на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе, отметил, что такой шаг нужен самому Альянсу.

"Это делает Финляндию более безопасной, а наш альянс крепче. Это будет хороший день для безопасности Финляндии и Северной Европы", — заверил Йенс Столтенберг,

Напомним, что 1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

Турция стала последней страной-членом Североатлантического альянса, утвердившей присоединение Финляндии к НАТО.

Фото: Reuters