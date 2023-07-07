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Столтенберг подтвердил: Зеленский присоединится к саммиту НАТО

7 июля 2023 15:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Столтенберг подтвердил: Зеленский присоединится к саммиту НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту НАТО в Вильнюсе. Это подтвердил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

Об этом сообщил генсек в пресс-конференции.

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"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. Он будет платформой для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все собираемся как уровни для решения вопросов безопасности", — сказал генсек Альянса.

И добавил, что страны-союзники на саммите предпримут некоторые "важные шаги, чтобы противостоять двум основным проблемам Альянса — России и терроризму".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Известно, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее в ОП назвали условие, при котором Зеленский поедет на саммит. Там заявили, что глава государства не присоединится к встрече, если на ней Украину не пригласят в Альянс. В частности, речь идет только о первом этапе вступления.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина уже сейчас фактически выполняет роль восточного фланга Североатлантического альянса. Но на Вильнюсском саммите ожидает четкий ответ относительно сроков и условий формального вступления в НАТО.

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