Столтенберг назвал главное условие для вступления Украины в НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Для того чтобы Украина стала членом НАТО, ей нужно победить в войне с Россией. Это одно из условий для обсуждения вступления нашего государства в Альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

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Когда Украина сможет стать членом Альянса

По его словам, в настоящее время члены Альянса согласны с несколькими существенными факторами. Они выступают за политику открытых дверей и членство нашей страны в НАТО в будущем.

"Мы все согласны, что Украина станет членом этого Альянса. И мы все согласны, что союзники по НАТО и Украине должны решить, когда придет время пригласить Украину стать членом Альянса", — заверил генсек НАТО.

Он отметил, что, по мнению стран-членов Альянса, сейчас главной задачей является обеспечение победы Украины, чтобы она осталась суверенным и независимым государством.

"Ведь если президент Путин выиграет эту войну, то вопрос о членстве больше не будет обсуждаться вообще. Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины, и это условие для любого содержательного обсуждения дальнейшего членства", — добавил Столтенберг.

Позиция НАТО

Ранее в ходе конференции в Гааге страны-члены НАТО заявили о готовности противостоять "Москве или Минску". Поводом для этого стал приезд главаря группировки "Вагнер" в Беларусь.

Напомним, приезд Евгения Пригожина и его наемников в Беларусь вызвал беспокойство среди соседних стран Балтии. Они призвали к усилению безопасности НАТО.