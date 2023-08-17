Стефанішина відповіла, чи встигне Україна виконати всі вимоги на вступ до ЄС

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: фейсбук-сторінка політикині

В Україні не будуть у повному обсязі виконувати всі сім рекомендацій Європейського Союзу до жовтня 2023 року. Їх надали для Києва, щоб почати перемовини щодо вступу.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС", пише "Суспільне".

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За її словами, Україна до цього часу має встигнути втілити всі узгоджені законодавчі та інституційні кроки.

"Сьогодні ми не почуємо, що виконали всі сім рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про засадничі трансформації в країні, які пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ. Це зміни, які запроваджуватимуться роками, але до жовтня ми забезпечимо виконання всіх узгоджених законодавчих і інституційних кроків і будемо сподіватися, відкриємо двері для політичного рішення. Нам важче, ніж країнам, які йшли шляхом приєднання до ЄС не через війну, а через те, що ми рухаємося в ЄС, реформуючи сам Євросоюз", — зауважила вона.

Стефанішина додала, що наша держава повинна мати змогу своєчасно відновити роботу електронного декларування майна державних службовців за рекомендаціями Євросоюзу.

Підтримка ЄС

Стало відомо, що грецька компанія з виробництва озброєнь Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру для підтримки України та поповнення запасів ЄС. Переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності.

Нагадаємо, західні партнери продовжують підтримку України. Так, Єврокомісія перерахувала черговий транш макрофінансової допомоги в обсязі 1,5 млрд євро.