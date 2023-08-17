Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Стефанішина відповіла, чи встигне Україна виконати всі вимоги на вступ до ЄС arrow

Стефанішина відповіла, чи встигне Україна виконати всі вимоги на вступ до ЄС

17 серпня 2023 17:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стефанішина відповіла, чи встигне Україна виконати всі вимоги на вступ до ЄС
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: фейсбук-сторінка політикині
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні не будуть у повному обсязі виконувати всі сім рекомендацій Європейського Союзу до жовтня 2023 року. Їх надали для Києва, щоб почати перемовини щодо вступу.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС", пише "Суспільне".

Читайте також:

Складний шлях України

За її словами, Україна до цього часу має встигнути втілити всі узгоджені законодавчі та інституційні кроки.

"Сьогодні ми не почуємо, що виконали всі сім рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про засадничі трансформації в країні, які пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ. Це зміни, які запроваджуватимуться роками, але до жовтня ми забезпечимо виконання всіх узгоджених законодавчих і інституційних кроків і будемо сподіватися, відкриємо двері для політичного рішення. Нам важче, ніж країнам, які йшли шляхом приєднання до ЄС не через війну, а через те, що ми рухаємося в ЄС, реформуючи сам Євросоюз", — зауважила вона.

Стефанішина додала, що наша держава повинна мати змогу своєчасно відновити роботу електронного декларування майна державних службовців за рекомендаціями Євросоюзу.

Підтримка ЄС

Стало відомо, що грецька компанія з виробництва озброєнь Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру для підтримки України та поповнення запасів ЄС. Переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності.

Нагадаємо, західні партнери продовжують підтримку України. Так, Єврокомісія перерахувала черговий транш макрофінансової допомоги в обсязі 1,5 млрд євро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Колишні республіки СРСР проти Росії: як допомагають Україні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз