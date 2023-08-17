Стефанішина відповіла, чи встигне Україна виконати всі вимоги на вступ до ЄС
В Україні не будуть у повному обсязі виконувати всі сім рекомендацій Європейського Союзу до жовтня 2023 року. Їх надали для Києва, щоб почати перемовини щодо вступу.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС", пише "Суспільне".
Складний шлях України
За її словами, Україна до цього часу має встигнути втілити всі узгоджені законодавчі та інституційні кроки.
"Сьогодні ми не почуємо, що виконали всі сім рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про засадничі трансформації в країні, які пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ. Це зміни, які запроваджуватимуться роками, але до жовтня ми забезпечимо виконання всіх узгоджених законодавчих і інституційних кроків і будемо сподіватися, відкриємо двері для політичного рішення. Нам важче, ніж країнам, які йшли шляхом приєднання до ЄС не через війну, а через те, що ми рухаємося в ЄС, реформуючи сам Євросоюз", — зауважила вона.
Стефанішина додала, що наша держава повинна мати змогу своєчасно відновити роботу електронного декларування майна державних службовців за рекомендаціями Євросоюзу.
Підтримка ЄС
Стало відомо, що грецька компанія з виробництва озброєнь Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру для підтримки України та поповнення запасів ЄС. Переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності.
Нагадаємо, західні партнери продовжують підтримку України. Так, Єврокомісія перерахувала черговий транш макрофінансової допомоги в обсязі 1,5 млрд євро.