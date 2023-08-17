Стефанишина ответила, успеет ли Украина выполнить все требования вступления в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фото: фейсбук-страница политика

В Украине не будут в полном объеме выполнять все семь рекомендаций Европейского Союза до октября 2023 года. Их предоставили для Киева, чтобы начать переговоры о вступлении.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС", пишет "Суспільне".

Читайте также:

Сложный путь Украины

По ее словам, Украина должна успеть воплотить все согласованные законодательные и институциональные шаги.

"Сегодня мы не услышим, что выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в стране, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации, который также стал одним из столпов фундаментальных демократических реформ. Это изменения, которые будут внедряться годами, но до октября мы обеспечим выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов и будем надеяться, откроем двери для политического решения. Нам труднее, чем странам, которые шли по пути присоединения к ЕС не из-за войны, а из-за того, что мы движемся в ЕС, реформируя сам Евросоюз", — отметила она.

Стефанишина добавила, что наше государство должно иметь возможность своевременно возобновить работу электронного декларирования имущества государственных служащих по рекомендациям Евросоюза.

Поддержка ЕС

Стало известно, что греческая компания по производству вооружений Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов по участию в программе производства снарядов 155-мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС. Переговоры проходят в условиях абсолютной секретности.

Напомним, западные партнеры продолжают поддержку Украины. Еврокомиссия перечислила очередной транш макрофинансовой помощи в объеме 1,5 млрд евро.