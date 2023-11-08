Стефанішина розповіла, як діятиме Україна, якщо Угорщина блокуватиме переговори з ЄС

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Фото: Главком

Угорщина, ймовірно, буде блокувати переговори про вступ України до Європейського союзу. Тому Україна вже готується до такого можливого перебігу подій.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

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"Для нас важливим також було те, що написано у звіті. Важливо було, щоб цей звіт був неупереджений. І щоб там не відчувався "угорський слід". Адже звіт має бути об'єктивним. І я хочу звернути, що Європейська комісія підтвердила, що права нацменшин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються для держав-членів ЄС", — сказала вона.

Як зазначила Стефанішина, звіт Єврокомісії повинен бути сигналом для інших членів ЄС, а Україна своєю чергою продовжує працювати з Угорщиною і передала детальну дорожню карту того, як можна вирішили суперечки з угорським урядом.

Міністерка зауважила, що українці угорського походження готові підтримати прагнення української влади, не зважаючи на заяви Будапешта.

"Але хочу звернути увагу, що саме угорська нацменшина постійно перебуває в діалозі з урядом. Українці угорського походження зверталися до Європейської комісії, інституцій з підтримкою українських прагнень. Тому ми розділяємо реалістичні ситуації саме в Україні з політичними слоганами. Тому закликаємо угорську сторону дійти згоди і дати зворотний зв'язок по тих пропозиціях, які ми вже надали", — підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, що Європейська комісія офіційно порекомендувала розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Наша держава виконала 90% рекомендацій від ЄК.

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