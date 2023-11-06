Фіцо обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям постачати зброю Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: censor.net

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю іншим країнам, зокрема й Україні. Раніше він відмовився, аби його держава надавала військову допомогу Україні.

Про це пише Pravda.sk.

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Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо тривалий час виступав проти військової допомоги Україні. Проте у своїй заяві він уточнив, що його несхвалення стосується лише можливих постачань зброї та боєприпасів зі складів словацької армії.

"Якщо компанія хоче виробляти зброю і поставляти її кудись, звичайно, ніхто не буде цьому перешкоджати", — сказав він.

Словацький прем'єр також пообіцяв "зробити все можливе, щоб допомогти Україні в гуманітарному плані".

"Я припускаю, що однією з таких речей може бути розмінування. Існує величезна кількість замінованих територій і боєприпасів, що не вибухнули", — заявив Фіцо.

Він також висловився за можливість надати медичну допомогу або допомогу з ремонтом цивільних об'єктів.

Нагадаємо, що Європейська комісія незабаром надасть Україні фінансову підтримку у розмірі 335 млн євро. Кошти буде спрямовано на реконструкцію інфраструктури.