Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Фіцо обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям постачати зброю Україні arrow

Фіцо обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям постачати зброю Україні

6 листопада 2023 17:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Фіцо обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям постачати зброю Україні
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: censor.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю іншим країнам, зокрема й Україні. Раніше він відмовився, аби його держава надавала військову допомогу Україні.

Про це пише Pravda.sk.

Читайте також:

Фіцо не буде перешкоджати постачанню зброї в Україну

Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо тривалий час виступав проти військової допомоги Україні. Проте у своїй заяві він уточнив, що його несхвалення стосується лише можливих постачань зброї та боєприпасів зі складів словацької армії.

"Якщо компанія хоче виробляти зброю і поставляти її кудись, звичайно, ніхто не буде цьому перешкоджати", — сказав він.

Словацький прем'єр також пообіцяв "зробити все можливе, щоб допомогти Україні в гуманітарному плані".

"Я припускаю, що однією з таких речей може бути розмінування. Існує величезна кількість замінованих територій і боєприпасів, що не вибухнули", — заявив Фіцо.

Він також висловився за можливість надати медичну допомогу або допомогу з ремонтом цивільних об'єктів.

Нагадаємо, що Європейська комісія незабаром надасть Україні фінансову підтримку у розмірі 335 млн євро. Кошти буде спрямовано на реконструкцію інфраструктури.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі