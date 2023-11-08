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Стефанишина рассказала, что будет делать Украина, если Венгрия будет блокировать переговоры с ЕС

8 ноября 2023 16:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стефанишина рассказала, что будет делать Украина, если Венгрия будет блокировать переговоры с ЕС
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото: Главком
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Венгрия, вероятно, будет блокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Поэтому Украина уже готовится к столь возможному ходу событий.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

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"Для нас важно также было то, что написано в отчете. Важно было, чтобы этот отчет был беспристрастен. И чтобы там не чувствовался "венгерский след". Ведь отчет должен быть объективным. И я хочу обратить, что Европейская комиссия подтвердила, что права нацменьшинств отвечают Копенгагенским критериям, которые выставляются для стран-членов ЕС", — сказала она.

Как отметила Стефанишина, отчет Еврокомиссии должен быть сигналом для других членов ЕС, а Украина, в свою очередь, продолжает работать с Венгрией и передала детальную дорожную карту того, как можно разрешить споры с венгерским правительством.

Министр отметила, что украинцы венгерского происхождения готовы поддержать стремление украинской власти, несмотря на заявления Будапешта.

"Но хочу обратить внимание, что именно венгерское нацменьшинство постоянно находится в диалоге с правительством. Украинцы венгерского происхождения обращались в Европейскую комиссию, институты с поддержкой украинских стремлений. Поэтому мы разделяем реалистичные ситуации именно в Украине с политическими слоганами. Поэтому призываем венгерскую сторону прийти к согласию и дать обратную связь по тем предложениям, которые мы уже предоставили", — подытожила Стефанишина.

Напомним, что Европейская комиссия официально порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Наше государство выполнило 90% рекомендаций от ЕК.

Также мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие другим странам, в том числе Украине. Ранее он отказался, чтобы его государство оказывало военную помощь Украине.

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