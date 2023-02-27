Стефанчук встретился с делегацией главной политсилы Европы: о чем говорили
Члены политической группы "Европейская народная партия", являющейся главной политсилой Европарламента, прибыли с визитом в Украину. Европарламентарии встретились со спикером парламента Русланом Стефанчуком.
Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил на своей Facebook-странице.
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Встреча в Киеве
В столицу Украины прибыла делегация политической группы "Европейская народная партия".
"Европейская народная партия" (ЕНП) является самым большим по количеству депутатских мандатов и самым влиятельным объединением в Европейском парламенте.
Представители ЕНП встретились с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
Детали переговоров
Стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины.
"Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС и начала полноценных переговоров о членстве. Отметил последовательную и непреклонную позицию Европарламента, поскольку с начала полномасштабной агрессии ЕП принял 15 резолюций в поддержку Украины", — отметил Руслан Стефанчук.
Напомним, Стефанчук заявил, что Украина ожидает получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе уже в этом году.
Фото: Facebook Стефанчука