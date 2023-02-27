​​​Стефанчук встретился с делегацией главной политсилы Европы: о чем говорили

В Киев прибыла делегация "Европейской народной партии"

Члены политической группы "Европейская народная партия", являющейся главной политсилой Европарламента, прибыли с визитом в Украину. Европарламентарии встретились со спикером парламента Русланом Стефанчуком.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил на своей Facebook-странице.

Встреча в Киеве

В столицу Украины прибыла делегация политической группы "Европейская народная партия".

"Европейская народная партия" (ЕНП) является самым большим по количеству депутатских мандатов и самым влиятельным объединением в Европейском парламенте.

Представители ЕНП встретились с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Детали переговоров

Стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины.

"Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС и начала полноценных переговоров о членстве. Отметил последовательную и непреклонную позицию Европарламента, поскольку с начала полномасштабной агрессии ЕП принял 15 резолюций в поддержку Украины", — отметил Руслан Стефанчук.

Напомним, Стефанчук заявил, что Украина ожидает получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе уже в этом году.

Фото: Facebook Стефанчука