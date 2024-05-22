Стефанчук зробив заяву про тих, хто ставить під сумнів легітимність Зеленського

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зробив важливу заяву щодо легітимності президента Володимира Зеленського під час воєнного стану. Він наголосив, що всі, хто ставить під сумнів легітимність чинного президента, є ворогами України.

Про це повідомляє видання LB.ua в середу, 22 травня.

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"Будь-які особи, які сьогодні, в період воєнного стану, ставлять питання легітимності президента України це вороги України", — наголосив Стефанчук.

Він підкреслив, що ці особи розповсюджують неправдиві відомості й намагаються дестабілізувати ситуацію в державі.

"Я дуже не хочу, щоб політичні гниди розхитували питання легітимності влади в Україні", — додав спікер.

Стефанчук також нагадав, що стаття 108 Конституції України чітко регламентує момент завершення повноважень президента — це вступ на посаду новообраного президента. Він підкреслив, що згідно з законом про правовий режим воєнного стану, всі органи державної влади продовжують свою діяльність до моменту зняття воєнного стану.

Раніше Стефанчук вже пояснював, чому Зеленський не втратить легітимність після 20 травня.

Також ми писали, що голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що команда Володимира Зеленського може піти на наступні вибори, які можуть відбутися у 2025 році за сценарієм Леоніда Кучми.