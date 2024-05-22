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Стефанчук сделал заявление о тех, кто ставит под сомнение легитимность Зеленского

22 мая 2024 19:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Стефанчук сделал заявление о тех, кто ставит под сомнение легитимность Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сделал важное заявление о легитимности президента Владимира Зеленского во время военного положения. Он подчеркнул, что все, кто подвергает сомнению легитимность действующего президента, являются врагами Украины.

Об этом сообщает издание LB.ua в среду, 22 мая.

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"Любые лица, которые сегодня, в период военного положения, задают вопрос легитимности президента Украины это враги Украины", — подчеркнул Стефанчук.

Он подчеркнул, что эти лица распространяют ложные сведения и пытаются дестабилизировать ситуацию в государстве.

"Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в Украине", — добавил спикер.

Стефанчук также напомнил, что статья 108 Конституции Украины четко регламентирует момент завершения полномочий президента — это вступление в должность новоизбранного президента. Он подчеркнул, что согласно закону о правовом режиме военного положения, все органы государственной власти продолжают свою деятельность до момента снятия военного положения.

Ранее Стефанчук уже объяснял, почему Зеленский не утратит легитимность после 20 мая.

Также мы писали, что председатель правления института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что команда Владимира Зеленского может пойти на следующие выборы, которые могут пройти в 2025 году по сценарию Леонида Кучмы.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
выборы
военное положение
президент
война в Украине

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