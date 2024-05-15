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Стефанчук пояснив, чому Зеленський не втратить легітимність після 20 травня

15 травня 2024 20:05
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський залишиться президентом України — Стефанчук пояснив чому
Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський залишиться на своїй посаді після 20 травня, коли завершиться його президентський термін. Згідно з Конституцією України, є чітко прописані правила легітимності президента.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в коментарі "Укрінформу".

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За словами голови парламенту, це визначено Конституцією України та Законом України "Про правовий режим воєнного стану", тож щодо цього "не може бути юридичних підстав".

"У кого немає такої впевненості, нехай подає до Конституційного суду. Підставою до нашої впевненості є Конституція України, де чітко прописано, що повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. Водночас Закон України "Про правовий режим воєнного стану" говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", — сказав Стефанчук.

Також він додав, що Конституція України була створена в мирний час, на відмінну від воєнного, а наступні президентські вибори відбудуться протягом 60-денного періоду після скасування воєнного стану. 

"Я розумію, що дехто хотів би, щоб в Конституції України було все чітко зазначено, але наш Основний закон писався, як Конституція мирного часу. І ніхто в далекому 1996 році не міг уявити те, що буде відбуватися зараз. І це ще раз підтверджує те, що нам, можливо, треба буде думати після завершення цієї війни про те, як вдосконалити ті чи інші положення Конституції та внести зміни. Але не зараз, бо зараз нам потрібно виграти війну", — резюмував глава парламенту.

Нагадаємо, раніше голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що команда  Володимира Зеленського може піти на наступні вибори, які можуть відбутися у 2025 році за сценарієм Леоніда Кучми.

Водночас п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що планує балотуватися у президенти на наступних виборах, однак після української перемоги у війні.

Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
вибори
Україна
президент
війна в Україні
Конституція України

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