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Скандал с поездкой в Таиланд: Тищенко выгнали из "Слуги народа"

26 января 2023 16:32
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Поездка Тищенко в Таиланд: нардеп после скандала исключен из партии "Слуги народа"
Николай Тищенко попал в скандал из-за поездки в Таиланд
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции, а также исключили из состава партии. Такое решение было принято на фоне поездки нардепа в Таиланд.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, а также глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Заявление руководства "Слуги народа"

Глава парламентской фракции подчеркнул, что "не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны". Поэтому в "Слуге народа" решили принять кадровые решения по нардепу Николаю Тищенко.

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений. 1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа". 2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции 3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народу", — заявил он.

Через некоторое время спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что Тищенко уволен с должности заместитель председателя фракции "Слуга народа".

"Николай Тищенко уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа". Заседание фракции состоится в ближайшее время", — написала она.

В свою очередь глава политсилы Елена Шуляк заявила, что приняла решение об исключении Тищенко из партии.

"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из Партии", — сообщила Шуляк.

Скандальная "встреча с избирателями" в Таиланде

Народный депутат "Слуги Народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд на встречу с представителями украинской общины. Встреча запланирована на пятницу 27 января в отеле "Novotel" в столице Таиланда Бангкоке.

В Посольстве Украины в Таиланде сообщили, что Тищенко проведет встречу, на которой хочет обсудить "вопрос улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

В ответ на анонс встречи в сети поднялась волна критики в адрес Тищенко, который во время полномасштабной войны позволяет себе поездки в Таиланд.

Заявление Зеленского о невыезде чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что подписано несколько важных указов. В частности, есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу.

"Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка", — отметил Президент.

Напомним, 24 января стало известно об увольнении с должности заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. По данным СМИ, такое кадровое решение было принято из-за скандала, возникшего после отдыха Симоненко в Испании.

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