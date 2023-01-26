Тищенко в Таиланде - отправлял ли его Стефанчук в командировку

Николай Тищенко

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не отправляли Николая Тищенко в Таиланд. Он такого распоряжения не подписывал.

Об этом Стефанчук написал в Facebook.

Заявление Стефанчука

"Николая Тищенко никуда за границу не отправлял. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я как Председатель Верховной Рады Украины не подписывал", — написал он.

Стоит уточнить, что Николай Тищенко во время войны отправился в Таиланд. Там у него запланирована встреча с украинской общиной в четырехзвездочной гостинице. Вскоре Тищенко исключили из партии “Слуга Народа”.

Напомним, что народный депутат "Слуги Народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд на встречу с украинской общиной. Встреча запланирована на пятницу 27 января в отеле "Novotel" в столице Таиланда Бангкоке. Депутаты и соцсети мгновенно отреагировали на новость, что Тищенко после "изнурительной работы" отправился в командировку в Таиланд.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что было подписано несколько важных указов. В частности, есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу.

"Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка", — отметил Президент.