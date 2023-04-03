Україна та Румунія проведуть Першу Чорноморську безпекову конференцію: про що говоритимуть

Захід буде проведено спільно з Румунією в Бухаресті

Україна ініціювала Першу Чорноморську безпекову конференцію, що відбудеться 12-13 квітня в Бухаресті. Захід буде проведено спільно з Румунією.

Про це повідоляє Міністерство оборони України.

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Подробиці

"Захід відбудеться в межах діяльності Міжнародної Кримської платформи — механізму, що спрямований на деокупацію Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки", — йдеться в повідомленні.

У дійстві братимуть участь міністри закордонних справ та міністри оборони, а також очільники міжнародних інституцій, державні посадовці та незалежні експерти, які представляють учасників Міжнародної Кримської платформи.

Про що говоритимуть на конференції

Зазначається, що на перший день заходу, 12 квітня, буде презентовано дослідження про конфігурацію безпеки регіону Чорного та Азовського морів, а також проведено дискусії на теми кібервійни та інформаційної війни.

Другого дня, 13 квітня, передбачається аналіз багатовимірного впливу російської агресії на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та світі, також можливу стратегію загроз та викликів.

Нагадаємо, що станом на ранок 3 квітня у Чорному морі перебуває дев'ять російських кораблів. Серед них два ракетоносії.