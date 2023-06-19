Стефанчук объяснил, возможны ли выборы до завершения войны
Выборы в Украине во время войны и военного положения невозможны. Самым оптимальным вариантом были бы выборы в Верховную Раду, проведенные сразу после завершения войны.
Об этом спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в интервью "Украинской правде".
Возможны ли выборы на войне
Отвечая на вопрос о слухах относительно выборов в Верховную Раду уже осенью 2023 года, Руслан Стефанчук заявил: "У меня есть такой принцип: не знаешь как — действуй, как говорит закон".
Спикер Рады подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, проведение выборов во время действия военного положения невозможно.
Главные проблемы
Стефанчук перечислил главные проблемы, которые возникли бы, если бы выборы в Украине попытались провести во время войны.
Это невозможность организации голосования для:
- почти 7 млн украинцев, являющихся временными беженцами в мире;
- жителей временно оккупированных областей.
Кроме того, неясно, как можно обеспечить безопасность избирательных объектов в условиях войны и регулярных российских обстрелов.
На руку врагу
Глава Верховной Рады подчеркнул также возможный интерес России в таком процессе.
"Как раз если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, которого ожидает наш враг", — уверен Стефанчук.
Поэтому, по его словам, правильным решением будет провести выборы сразу после завершения военного положения.
Напомним, глава ЦИК Украины Олег Диденко в интервью изданию Politico заявил, что, несмотря на войну, в Украине началась подготовка к выборам, которые пройдут после победы.