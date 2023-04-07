Ставка, нові санкції та енергетика: підсумки дня від Зеленського

Володимир Зеленський

Сьогодні, 7 квітня, Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Також в РНБО обговорили питання нових санкцій проти росії.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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Ключові питання Ставки

"Сьогодні насичений день. Перше – Ставка. Основна увага – боям за Авдіївку й Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України. І я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру й генералу, які протистоять цьому. Які здобувають Україні стійкість – усій державі – саме там, у боях у найгарячіших точках передової", — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що на Ставці доповідали командувачі напрямків, головком, розвідка. Окремо – підготовка нових бригад. Постачання боєприпасів і зброї у війська.

Підготовка нових санкцій

Також Зеленський повідомив, що Апарат РНБО разом з урядом, разом з міністерствами готує новий "потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію".

"Вони будуть заблоковані", — наголосив Президент.

Нарада щодо енергетики

"Провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, так і поточних питань – про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу", — зазначив Зеленський.

Проведення на офіційному рівні Іфтару

"В офіційне життя нашої держави додаємо нову традицію поваги. Сотні тисяч мусульман України й мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря. В Україні це шанується всюди, і навіть на передовій, навіть в умовах боїв. Кримськотатарський народ шанує Рамадан... Повага завжди має бути обопільною", — зазначив глава держави.

Він повідомив, що від цього року щорічно в Україні за участю Президента буде проводитися такий спеціальний захід поваги.

Нагороди воїнів

Президент також повідомив, що підписав сьогодні укази про відзначення державними нагородами наших воїнів – 771 бійця.

"Воїни механізованих бригад, штурмових, бригад тероборони, наші зенітники, тактична авіація, артилерія, розвідбати, інженерні бригади, танкісти. Загалом за час повномасштабної війни понад 43,5 тисячі наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами. Я дякую всім, хто боронить державу", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський під час першого проведення на офіційному рівні Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу заявив, що деокупація українського Криму від російських загарбників є безальтернативною. При цьому такої позиції дотримується не тільки Україні, а й весь світ.