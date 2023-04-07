Ставка, новые санкции и энергетика: итоги дня от Зеленского

Владимир Зеленский

Сегодня, 7 апреля, Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Также в СНБО обсудили вопросы новых санкций против россии.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

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Ключевые вопросы Ставки

"Сегодня насыщенный день. Первое — Ставка. Основное внимание — боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину, за каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины. И я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала, которые противостоят этому. Обретающие Украине устойчивость – всему государству – именно там, в боях в самых горячих точках передовой", — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что на Ставке докладывали командующие направлениям, главком, разведка. Отдельно – подготовка новых бригад. Снабжение боеприпасов и оружия в войска.

Подготовка новых санкций

Также Зеленский сообщил, что Аппарат СНБО вместе с правительством вместе с министерствами готовит новый "мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию".

"Они будут заблокированы", — подчеркнул Президент.

Совещание по энергетике

"Провел длительное совещание по энергетике, вопросам как стратегическим – развитию и защите нашей энергосистемы при любых условиях, так и текущим вопросам – об энергообеспечении наших людей и украинского бизнеса", — отметил Зеленский.

Проведение на официальном уровне Ифтара

"В официальную жизнь нашего государства добавляем новую традицию уважения. Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира – разные государства, разные народы – в период священного Рамадана соблюдают строгий пост. Когда садится солнце, происходит ифтар – ужин. В Украине это почитается повсюду, и даже на передовой, даже в условиях боев. Крымскотатарский народ чтит Рамадан... Уважение всегда должно быть обоюдным", — отметил глава государства.

Он сообщил, что с этого года ежегодно в Украине с участием Президента будет проводиться такая специальная мера уважения.

Награды воинов

Президент также сообщил, что подписал сегодня указы о награждении государственными наградами наших воинов – 771 бойца.

"Воины механизированных бригад, штурмовых, бригад терробороны, наши зенитчики, тактическая авиация, артиллерия, разведать, инженерные бригады, танкисты. Всего за время полномасштабной войны более 43,5 тысячи наших защитников и защитниц отмечены государственными наградами", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа заявил, что деоккупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна. При этом такой позиции придерживается не только Украина, но и весь мир.