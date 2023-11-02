Статус ВПО в Україні: Верещук назвала терміни дії

Ірина Верещук розповіла про плани щодо статусу ВПО для українців. Фото: Facebook

В Україні статус ВПО мають близько 5 млн людей, а дехто отримав його двічі — з початком війни у 2014 та у 2022 році. Оскільки стратегії допомоги переселенцям лише продовжують свій термін дії через довготривалі бойові дії, політики дискутують, а скільки ж насправді часу людина може вважатися переселенцем. Один з варіантів — 5 років.

Які критерії того, що людина зі статусом ВПО вже не повинна вважатися переселенцем, на питання Новини.LIVE відповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на Всеукраїнському форумі рад внутрішньо переміщених осіб.

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"Щоб дати відповідь щодо критеріїв — є проєкт закону, який ми розробили разом з нашими організаціями і депутатами. І там стоїть питання, яке на сьогодні не знайшло свого кінцевого результату — скільки років особа може вважатися ВПО? Яким чином визначити для держави критерій, коли ВПО перестає бути ВПО? Поки що відповіді однозначної немає. Ми дискутуємо між щонайменше 5 років", — сказала Верещук.

Але мова йде про статус, а не про виплати. Адже виплати наразі держава забезпечує згідно стратегії допомоги ВПО, і їх отримують щонайменше пів року після надання отримання статусу переселенця.

"А далі йдуть інтеграційні процеси — житло, робота. От чи прив'язувати працевлаштування до виплат чи ні? Цей процес дискусій триває", — додала Верещук.

Як ми писали раніше, за словами Верещук, наразі в Україні створено 527 Рад внутрішньо переміщених осіб, з яких 25 при обласних та Київській міській адміністрації, 71 — при районних адміністраціях, 431 — при органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що у Донецькій області оголосили про обов'язкову евакуацію приблизно 250 дітей. Вона буде проведена з восьми населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною.