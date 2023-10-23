Мінреінтегарції оголосило примусову евакуацію дітей з Донеччини

Евакуація з Донеччини. Фото: ДОВА

Сьогодні на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації одноголосно підтримано рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації приблизно 250 дітей. Вона буде проведена із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Повідомляється, що всіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного опікуна буде вивезено до початку холодів. Спочатку евакуйованих направляють у гуманітарний хаб. Там вони можуть перепочити, поїсти й отримати всебічну підтримку і допомогу.

Далі вони доправляться на Житомирщину. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соцвиплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Спільні дії Донецької ОВА, поліції та ДСНС 41 дитина вже вивезена до безпечних місць.

"Хочу подякувати представникам ОВА, спеціальному підрозділу Національної поліції "Білі Янголи", ДСНС та усім, хто допомагає з евакуацією дітей. Ми відповідаємо за їхнє життя та здоров’я", — каже очільниця відомства Ірина Верещук.

Зазначається, що з питань евакуації з Донецької області варто звертатись до місцевої влади, повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48, або ж написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, що раніше українські військові показали, як відбувається евакуація поранених з поля бою. Також евакуація розпочалася й на Запоріжжі: з п'яти прифронтових населених ділянок евакуювали всіх дітей.