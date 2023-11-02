Статус ВПЛ в Украине: Верещук назвала сроки действия

Ирина Верещук рассказала о планах по статусу ВПЛ для украинцев. Фото: Facebook

В Украине статус ВПЛ имеют около 5 млн человек, а некоторые получили его дважды — с началом войны в 2014 и в 2022 году. Поскольку стратегии помощи переселенцам только продлевают свой срок действия из-за долгосрочных боевых действий, политики дискутируют, а сколько же на самом деле человек может считаться переселенцем. Один из вариантов — 5 лет.

Какие критерии того, что человек со статусом ВПЛ уже не должен считаться переселенцем, на вопрос Новини.LIVE ответила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на Всеукраинском форуме советов внутренне перемещенных лиц.

Читайте также:

"Чтобы дать ответ по критериям — есть проект закона, который мы разработали вместе с нашими организациями и депутатами. И там стоит вопрос, который на сегодняшний день не нашел своего конечного результата — сколько лет лицо может считаться ВПЛ? Каким образом определить для государства критерий, когда ВПЛ перестает быть ВПЛ? Пока ответа однозначного нет. Мы дискутируем между как минимум 5 лет", — сказала Верещук.

Но речь идет о статусе, а не о выплатах. Ведь выплаты сейчас государство обеспечивает согласно стратегии помощи ВПЛ, и их получают не менее полугода после предоставления получения статуса переселенца.

"А дальше идут интеграционные процессы — жилье, работа. Вот привязывать ли трудоустройство к выплатам или нет? Этот процесс дискуссий продолжается" , — добавила Верещук.

Как мы писали ранее, по словам Верещук, в Украине создано 527 Советов внутренне перемещенных лиц, из которых 25 при областных и Киевской городской администрации, 71 — при районных администрациях, 431 — при органах местного самоуправления.

Напомним, что в Донецкой области объявили об обязательной эвакуации около 250 детей. Она будет проведена из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.