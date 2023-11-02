Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Статус ВПЛ на 5 лет — Верещук рассказала о дискуссиях в правительстве arrow

Статус ВПЛ на 5 лет — Верещук рассказала о дискуссиях в правительстве

2 ноября 2023 05:32
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Статус ВПЛ в Украине: Верещук назвала сроки действия
Ирина Верещук рассказала о планах по статусу ВПЛ для украинцев. Фото: Facebook
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине статус ВПЛ имеют около 5 млн человек, а некоторые получили его дважды — с началом войны в 2014 и в 2022 году. Поскольку стратегии помощи переселенцам только продлевают свой срок действия из-за долгосрочных боевых действий, политики дискутируют, а сколько же на самом деле человек может считаться переселенцем. Один из вариантов — 5 лет.

Какие критерии того, что человек со статусом ВПЛ уже не должен считаться переселенцем, на вопрос Новини.LIVE ответила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на Всеукраинском форуме советов внутренне перемещенных лиц.

Читайте также:

"Чтобы дать ответ по критериям — есть проект закона, который мы разработали вместе с нашими организациями и депутатами. И там стоит вопрос, который на сегодняшний день не нашел своего конечного результата — сколько лет лицо может считаться ВПЛ? Каким образом определить для государства критерий, когда ВПЛ перестает быть ВПЛ? Пока ответа однозначного нет. Мы дискутируем между как минимум 5 лет", — сказала Верещук.

Но речь идет о статусе, а не о выплатах. Ведь выплаты сейчас государство обеспечивает согласно стратегии помощи ВПЛ, и их получают не менее полугода после предоставления получения статуса переселенца.

"А дальше идут интеграционные процессы жилье, работа. Вот привязывать ли трудоустройство к выплатам или нет? Этот процесс дискуссий продолжается" , — добавила Верещук.

Как мы писали ранее, по словам Верещук, в Украине создано 527 Советов внутренне перемещенных лиц, из которых 25 при областных и Киевской городской администрации, 71 — при районных администрациях, 431 — при органах местного самоуправления.

Напомним, что в Донецкой области объявили об обязательной эвакуации около 250 детей. Она будет проведена из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме