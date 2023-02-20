Реакція Медведєва на приїзд Байдена

На дублера путіна в черговий раз зійшло алкогольне натхнення

Приїзд президента США Джо Байдена очікувано порвав не тільки російських пропагандистів, а й штатного "оратора" путіна — заступника голови Ради безпеки рф Дмитра Медведєва.

Як заявив Медведєв у соцмережах, Байден, який нібито отримав "гарантії безпеки", під час приїзду до Києва "обіцяв багато зброї і присягався у довічній вірності неонацистському режиму".

"І ось тут важливо зазначити, що зброю та гроші Захід дійсно постачає Києву цілком справно. У величезних кількостях, що дозволяє заробляти ВПК натовських країн і красти зброю для продажу терористам по всьому світу", — написав Медведєв.

Також колишній президент рф заявив, посилаючись на якихось "вихідців з українських територій", що в Україні зараз залишилося лише 20-25 млн населення.

"Так що танки та снаряди важливі, звісно. Але люди, безумовно, важливіші. І вони непідвладні ані старому з-за океану, ані банді наркоманів з Банкової. Їхній масовий від'їзд і є відповідь на питання, за ким майбутнє", — написав він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв неодноразово погрожував Україні та Заходу ядерною війною, а також назвав "обслуговуючим персоналом для американців" прем'єр-міністра Японії Кісіду Фуміо, який засудив російський ядерний шантаж.

Також колишній дублер путіна заявляв, що пропозиція різдвяного перемир'я з боку росії була "рукою християнського милосердя", нібито простягнутою Україні, і пророкував, що "Штати остаточно кинуть стару Європу".

Фото: Konstantin Zavrazhin/Pool/REUTERS