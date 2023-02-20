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"Байден несправжній, тривога фальшива!": як реагували в росії на візит президента США до Києва

20 лютого 2023 17:00
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Палаюча русня - реакція мережі на візит Байдена
Z-пропагандисти намагаються зробити гарну міну за поганої гри. Виходить не дуже
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Приїзд Джо Байдена до Києва передбачувано спричинив шквал емоцій за поребриком. Новини.LIVE вибрали для вас найбільш феєричні реакції російських користувачів соцмереж на цю прикру для росії подію.

"Терміново потрібен двійник!"

Судячи з усього, головною проблемою пропагандистів та z-блогерів стала необхідність пояснити росіянам, чому всесильний кремль зі своїми хваленими "калібрами" та "іскандерами" дозволяє недружньому Байдену розгулювати по недружньому Києву. Зрозуміло, говорити вголос, що "калібр" здатний швидше влучити у чергову громадську вбиральню, ніж у Байдена, було б ніяково, тому довелося викручуватися.

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Наприклад, один з російських телеграм-каналів пішов найлегшим шляхом і оголосив, що Байден у Києві несправжній.

Візит Байдену до Києва

Щоправда, не минуло й години, як автори каналу перевзулися в польоті і видали версію, що Байден — це, звичайно, Байден, але його візит до Києва — насправді підступна інтрига демократів, які бажають позбавитися свого лідера.

Візит Байдену до Києва

У свою чергу, тверезіші оглядачі не стали розводити конспірологічних теорій, а чесно впали в песимізм:

Візит Байдену до Києва

Візит Байдену до Києва

Візит Байдену до Києва

Криза жанру

А от пропагандисти вищої ліги, на відміну від аматорів, дозволити собі розкіш публічного песимізму не можуть. Тому Ользі Скабеєвій навіть довелося організувати спеціальний терміновий ефір, щоб пояснити зомбованій публіці, чому велика могутня жодним чином не може "бомбанути" по президенту США,який гуляє Хрещатиком. За підсумками довгого і болісного брейншторму, гості програми дійшли висновку, що головним коренем зла є зовсім не Байден.

"Ну ось угрохати Байдена — хто прийде на зміну? Харріс. Байден хоч, незважаючи на свою деменцію, він все-таки розуміє, деякі у нього обмежувачі є, а в неї взагалі ніяких обмежувачів немає! Ось що їй скажуть Блінкен і Салліван — то вона і робить", — повідомили у Скабеєвої.

А ось кремлівський політолог Марков вчинив простіше: не заглиблюючись у конспірологічні нетрі, він утішив засмучену авдиторію, повідомивши, що путін просто дуже "чесний і цивілізований". А ось Зеленський — очікувано підступний лиходій, який вирішив налякати бідного американського пенсіонера "фальшивою повітряною тривогою".

Візит Байдену до Києва

Візит Байдену до Києва

Втім, z-публіку жодне з цих пояснень чомусь не заспокоїло, а скоріше навпаки:

Візит Байдену до Києва

Візит Байдену до Києва

Фото: Reuters

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