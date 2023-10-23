Стало відомо, скільки парламентарів візьмуть участь у Кримській платформі

Саміт Кримської платформи 2022 року. Фото архівне: ОП

Наступний саміт Кримської платформи відбудеться вже 24 жовтня у Празі. Як відомо, участь у зустрічі візьмуть майже 70 парламентських делегацій з усього світу.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

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Саміт Кримської платформи

Руслан Стефанчук нагадав, що Україна вже вдруге організовує саміт Кримської платформи. Попередня зустріч відбулася минулого року в Загребі (Хорватія). Цього року саміт проходитиме в Празі (Чехія), участь у ньому візьмуть майже 70 парламентів з усього світу.

"Кількість парламентів яка бере участь, свідчить про одне - інтерес не згасає, як це намагаються сказати, а навпаки розігрується. І цього разу майже 70 парламентів, парламентських асамблей представлені тут. Це серйозна цифра", — сказав Стефанчук.

Що відомо про Кримську платформу

Як відомо, Кримська платформа — це саміт, який відбувається з ініціативи України. Його мета — актуалізація та обговорення питання деокупації Кримського півострова у міжнародному порядку денному.

Перша зустріч саміту відбулася ще у 2021 році. Тоді у ній взяли участь 43 країни, які ухвалили спільну декларацію учасників платформи.

Нагадаємо, 23 серпня, 2023 року відбувся онлайн-саміт Кримської платформи. Президент України Володимир Зеленський відкрив зустріч і заявив, що РФ може заплющити очі на деокупацію півострова так само, як робила це під час відступу з інших тимчасово окупованих територій.