Стало известно, сколько парламентариев примут участие в Крымской платформе

Саммит Крымской платформы 2022 года. Фото архивное: ОП

Следующий саммит Крымской платформы состоится уже 24 октября в Праге. Как известно, участие во встрече примут около 70 парламентских делегаций со всего мира.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

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Саммит Крымской платформы

Руслан Стефанчук напомнил, что Украина уже второй раз организует саммит Крымской платформы. Предыдущая встреча состоялась в прошлом году в Загребе (Хорватия). В этом году саммит будет проходить в Праге (Чехия), участие в нем примут около 70 парламентов со всего мира.

"Количество участвующих парламентов свидетельствует об одном - интерес не угасает, как это пытаются сказать, а наоборот разыгрывается. И на этот раз почти 70 парламентов, парламентских ассамблей представлены здесь. Это серьезная цифра", — сказал Стефанчук.

Что известно о Крымской платформе

Как известно, Крымская платформа — это саммит, который проходит по инициативе Украины. Его цель — актуализация и обсуждение вопроса деоккупации Крымского полуострова в международной повестке дня.

Первая встреча саммита прошла еще в 2021 году. Тогда в ней приняли участие 43 страны, принявшие совместную декларацию участников платформы.

Напомним, 23 августа, 2023 года состоялся онлайн-саммит Крымской платформы. Президент Украины Владимир Зеленский открыл встречу и заявил, что РФ может закрыть глаза на деоккупацию полуострова так же, как делала это при отступлении с других временно оккупированных территорий.