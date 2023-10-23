Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Стало известно, сколько парламентариев примут участие в Крымской платформе arrow

Стало известно, сколько парламентариев примут участие в Крымской платформе

23 октября 2023 12:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, сколько парламентариев примут участие в Крымской платформе
Саммит Крымской платформы 2022 года. Фото архивное: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Следующий саммит Крымской платформы состоится уже 24 октября в Праге. Как известно, участие во встрече примут около 70 парламентских делегаций со всего мира.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

Читайте также:

Саммит Крымской платформы

Руслан Стефанчук напомнил, что Украина уже второй раз организует саммит Крымской платформы. Предыдущая встреча состоялась в прошлом году в Загребе (Хорватия). В этом году саммит будет проходить в Праге (Чехия), участие в нем примут около 70 парламентов со всего мира.

"Количество участвующих парламентов свидетельствует об одном - интерес не угасает, как это пытаются сказать, а наоборот разыгрывается. И на этот раз почти 70 парламентов, парламентских ассамблей представлены здесь. Это серьезная цифра", — сказал Стефанчук.

Что известно о Крымской платформе

Как известно, Крымская платформа — это саммит, который проходит по инициативе Украины. Его цель — актуализация и обсуждение вопроса деоккупации Крымского полуострова в международной повестке дня.

Первая встреча саммита прошла еще в 2021 году. Тогда в ней приняли участие 43 страны, принявшие совместную декларацию участников платформы.

Напомним, 23 августа, 2023 года состоялся онлайн-саммит Крымской платформы. Президент Украины Владимир Зеленский открыл встречу и заявил, что РФ может закрыть глаза на деоккупацию полуострова так же, как делала это при отступлении с других временно оккупированных территорий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

Актуальное по теме