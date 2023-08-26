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Сербія відмовляється від декларації Кримської платформи, — МЗС Сербії

26 серпня 2023 19:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сербія відмовляється від декларації Кримської платформи, — МЗС Сербії
Міністр закордонних справ Сербії Івіц Дачич. Фото: Darko Vojinovic
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ Сербії Івіц Дачич заявив, що інформація про те, що Сербія приєдналася до Кримської платформи, є спотвореною. При цьому, попри те, що прем'єр-міністр країни справді брала участь у заході за допомогою відеозв'язку, Сербія не давала згоди на зміст декларації, оскільки вона не відповідає інтересам країни.

Про це повідомляє видання Politika.

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Сербія відмовляється від декларації Кримської платформи

Дачич уточнив, що хоч прем'єр-міністр країни справді брала участь у заході за допомогою відеозв'язку, Сербія не давала згоди на зміст декларації, оскільки вона не відповідає інтересам країни.

За його словами, Сербія підтримує територіальну цілісність України та виступає за її забезпечення на глобальній арені.

Варто уточнити, що 23 серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про приєднання Сербії, а також ОАЕ та Бахрейну до Кримської платформи, збільшуючи загальну кількість її учасників до 67. Нагадаємо, що Кримську платформу було засновано на пропозицію України у 2021 році для розгляду питань, пов'язаних із окупацією Криму.

У декларації, ухваленій на першому саміті у Києві у 2021 році, ключовими завданнями ініціативи було оголошено завершення окупації Криму та повернення регіону під юрисдикцію України відповідно до норм міжнародного права.

Нагадаємо, що в ході участі в онлайн-саміті Кримської платформи прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що країна готова брати участь у повоєнному відновленні України. Там також переконали підтримувати європейську інтеграцію.

Додамо, Сербія заявила про готовність постачати до Угорщини російський газ. Це станеться у тому випадку, якщо Україна розірве транзитну угоду з Росією.

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