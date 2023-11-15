Стало відомо, коли США розглянуть пакет фінансової допомоги для України

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

У палаті представників США планують розглянути запит президента Джо Байдена щодо фінансової допомоги Україні та Ізраїлю після Дня Подяки, який відбудеться в цьому році 23 листопада. Також цей пакет допомоги включатиме й підтримку для Тайваню та посилення кордону США.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, пише CNN.

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Підтримка пакету двома партіями

Він зауважив, що "дуже сильно хоче", аби всі чотири запити Байдена було схвалено. Йдеться про підтримку щодо України, Ізраїлю, захисту кордону та допомоги Індійсько-Тихоокеанському регіону.

"У нас є демократи і республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет законів про безпеку кордонів, який матиме двопартійну підтримку. Але ми повинні зробити це, і як тільки ми повернемося з Дня Подяки, це буде дуже важливим пріоритетом, щоб всі чотири законопроекти були прийняті, і всі чотири мали двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом", — наголосив Чак Шумер.

Позиція лідера більшості в Сенаті США

Коли його запитали про зусилля Республіканської партії в Палаті представників, які стосуються розділення пакету на менші окремі законопроєкти, він відповів, що для цього потрібна підтримка всіх чотирьох.

"І я збираюся наполегливо, дуже наполегливо працювати над тим, щоб всі чотири законопроекти були прийняті", — додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні 60 зенітних самохідних установок Gepard. Раніше ці Gepard списали Нідерланди та продали Йорданії.

Також ми писали, що раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прибув до Сполучених Штатів Америки. Він мав зустрічі у Білому Домі та Конгресі.