Єрмак прибув до США для зустрічей у Білому Домі та Конгресі

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у складі української делегації, очолюваної віцепрем'єром Юлією Свириденко, прибув до Сполучених Штатів Америки. Він матиме зустрічі у Білому Домі та Конгресі.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Матиму зустрічі у Білому Домі, Конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій", — розповів Єрмак.

Він обговорить формулу миру Зеленського, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці та ще багато важливих тем.

"Дякую нашим партнерам за підтримку України. Разом — сила. Тільки вперед", — додав керівник ОП.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що під час повномасштабного вторгнення вибори в Україні можуть відбутися за чотирьох умов, які висунув Президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, він не тримається за владу.

Також ми писали, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що зараз важко сказати, коли закінчиться війна, яку Російська Федерація розв'язала проти України. Однак якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то 70 метрів Збройні сили України вже подолали.