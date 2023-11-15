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Стало известно, когда США рассмотрят пакет финансовой помощи для Украины

15 ноября 2023 13:14
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Стало известно, когда США рассмотрят пакет финансовой помощи для Украины
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В палате представителей США планируют рассмотреть запрос президента Джо Байдена о финансовой помощи Украине и Израилю после Дня Благодарения, который состоится в этом году 23 ноября. Также этот пакет помощи будет включать поддержку для Тайваня и усиление границы США.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, пишет CNN.

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Поддержка пакета двумя партиями

Он отметил, что "очень сильно хочет", чтобы все четыре запроса Байдена были одобрены. Речь идет о поддержке в отношении Украины, Израиля, защиты границы и помощи Индийско-Тихоокеанскому региону.

"У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет законов о безопасности границ, который будет иметь двухпартийную поддержку. Но мы должны сделать это, и как только мы вернемся с Дня Благодарения, это будет очень важным приоритетом, чтобы все четыре законопроекты были приняты, и все четыре получили двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе", — подчеркнул Чак Шумер.

Позиция лидера большинства в Сенате США

Когда его спросили об усилиях Республиканской партии в Палате представителей, касающихся разделения пакета на меньшие отдельные законопроекты, он ответил, что для этого требуется поддержка всех четырех.

"И я собираюсь упорно, очень упорно работать над тем, чтобы все четыре законопроекта были приняты", — добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки передадут Украине 60 зенитных самоходных установок Gepard. Ранее эти Gepard списали Нидерланды и продали Иордании.

Также мы писали, что ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прибыл в Соединенные Штаты Америки. У него были встречи в Белом Доме и Конгрессе.

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