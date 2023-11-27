Стало відомо, коли може відбутися голосування у Сенаті США за допомогу для України

Засідання сенату США. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер запланував провести голосування щодо надання Україні та Ізраїлю нового пакету допомоги 4 грудня. Таким чином, він прагне провести його швидше на тлі важких перемовин.

Про це пише Politico.

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"Заява Шумера в неділю чинить тиск на законодавців, щоб вони уклали угоду про безпеку кордонів, яка може поєднуватися з наданням вкрай необхідної допомоги двом союзникам США", — наголошують у матеріалі.

За словами Шумера, питання охорони кордону США є "найбільшою перешкодою" для того, аби надати кошти Україні та Ізраїлю.

"Це призвело до того, що надпартійне питання десятирічної давнини стало пріоритетом у переважній більшості двопартійних питань", — пояснив він у листі "Дорогий колего", який було адресовано сенаторам.

Лідер демократів додав, що його фракція, яка налічує 51 людину, "готова працювати над рішеннями щодо імміграції на основі здорового глузду".

Питання безпеки для США

Своєю чергою, він зауважив, якщо Республіканська партія займатиме занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу" весь додатковий законопроєкт.

"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна чи Сі зараз щасливішими, ніж побачити, як Сполучені Штати коливаються в нашій підтримці українського народу та його військових. Йдеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, а й про американську безпеку, тому що безконтрольний Путін — це знахабнілий Путін", — запевнив Шумер.

У матеріалі зауважують, що в Сенаті все ж буде 60 голосів за погодження мільярдної допомоги для України, проте республіканці наголосили, що не будуть голосувати без угоди про кордон.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні спростували інформацію про те, що війна в Ізраїлі спричинила зменшення постачання боєприпасів Україні. Там запевнили, що можуть одночасно допомагати двом країнам.