Стало известно, когда может состояться голосование в Сенате США за помощь для Украины

Заседание Сената США. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер запланировал провести голосование по предоставлению Украине и Израилю нового пакета помощи 4 декабря. Таким образом, он стремится провести его быстрее на фоне тяжелых переговоров.

Об этом пишет Politico.

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"Заявление Шумера в воскресенье оказывает давление на законодателей, чтобы они заключили соглашение о безопасности границ, которое может сочетаться с оказанием крайне необходимой помощи двум союзникам США", — отмечают в материале.

По словам Шумера, вопрос охраны границы США является "наибольшим препятствием" для того, чтобы предоставить средства Украине и Израилю.

"Это привело к тому, что сверхпартийный вопрос десятилетней давности стал приоритетом в подавляющем большинстве двухпартийных вопросов", — объяснил он в письме "Дорогой коллега", которое адресованно сенаторам.

Лидер демократов добавил, что его фракция, которая состоит из 51 человека, "готова работать над решениями по иммиграции на основе здравого смысла".

Вопросы безопасности для США

В свою очередь, он отметил, если Республиканская партия будет занимать слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу" весь дополнительный законопроект.

"Ничто не сделает автократов вроде Путина или Си сейчас счастливее, чем увидеть, как Соединенные Штаты колеблются в нашей поддержке украинского народа и его военных. Речь идет не только об украинской или трансатлантической безопасности, но и об американской безопасности, потому что бесконтрольный Путин — это наглый Путин", — заверил Шумер.

В материале отмечают, что в Сенате все-таки будет 60 голосов за согласование миллиардной помощи для Украины, однако республиканцы подчеркнули, что не будут голосовать без соглашения о границе.

Напомним, ранее в Пентагоне опровергли информацию о том, что война в Израиле повлекла за собой уменьшение поставок боеприпасов Украине. Там заверили, что могут одновременно помогать двум странам.