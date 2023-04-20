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Стало відомо, кого призначено новим послом від ЄС в Україні: ЗМІ

20 квітня 2023 03:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, кого призначено новим послом від ЄС в Україні: ЗМІ
Заступниця генерального директора ЄС з переговорів про розширення Європейської комісії Катаріна Матернова. Фото: hromadske
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступниця генерального директора ЄС з переговорів про розширення Європейської комісії Катаріна Матернова збирається стати новим послом блоку в Києві. Амбасадорка допоможе Україні досягти прогресу на шляху до вступу в Євросоюз.

Про це повідомляє Euractiv.

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Деталі

Видання повідомляє, що у внутрішній записці Європейської служби зовнішніх справ зазначено, що новим послом ЄС в Україні має бути призначена заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова.

"Призначення Матернової може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідну Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу", — зазначив чиновник ЄС.

На своїй нинішній посаді Матернова займалася розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже була в тісному контакті з українською владою. 

Зазначається також, що чинний посол ЄС у Києві, естонський дипломат Матті Маасікас обіймає посаду з 2019 року.

Призначення Катаріни Матернової є частиною регулярної зміни дипломатичних представництв ЄС у всьому світі.

Нагадаємо, що Президент Швейцарії Ален Берсе під час свого візиту до Німеччини заявив, що вони більше не будуть постачати Україні будь-яке озброєння через зобов'язання щодо нейтралітету. Німеччина поставилась до цього з нерозумінням.

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