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Стало известно, кто назначен новым послом от ЕС в Украине: СМИ

20 апреля 2023 03:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, кто назначен новым послом от ЕС в Украине: СМИ
Заместитель генерального директора ЕС по переговорам о расширении Европейской комиссии Екатерина Матернова. Фото: hromadske
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель генерального директора ЕС по переговорам о расширении Европейской комиссии Екатерина Матернова намерена стать новым послом блока в Киеве. Амбассадор поможет Украине достичь прогресса на пути вступления в Евросоюз.

Об этом сообщает Euractiv.

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Подробности

Издание сообщает, что во внутренней записке Европейской службы внешних дел указано, что новым послом ЕС в Украине должна быть назначена заместитель генерального директора Европейской комиссии по расширению Катарина Матернова.

"Назначение Матерновой может стать ключевым в продвижении европейских интересов в Украине, в то же время предлагая всю техническую поддержку и экспертизу, необходимую Киеву для достижения прогресса на пути к вступлению", — отметил чиновник ЕС.

В своей нынешней должности Матернова занималась развитием политики соседства и расширения ЕС и уже была в тесном контакте с украинскими властями.

Отмечается также, что действующий посол ЕС в Киеве эстонский дипломат Матти Маасикас занимает должность с 2019 года.

Назначение Катарины Матерновой является частью регулярной смены дипломатических представительств ЕС по всему миру.

Напомним, что Президент Швейцарии Ален Берсе во время своего визита в Германию заявил, что они больше не будут поставлять Украине какое-либо вооружение из-за обязательств по нейтралитету. Германия отнеслась к этому с непониманием.

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