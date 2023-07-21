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Стало відомо, хто може замінити Ткаченка на посаді міністра культури

21 липня 2023 10:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Стало відомо, хто може замінити Ткаченка на посаді міністра культури
Міністр культури Олександр Ткаченко. Фото: t.me/otkachenkokyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Замінити Олександра Ткаченка на посаді міністра культури може очільниця Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта. Президент Володимир Зеленський вже доручив прем'єр-міністр Денису Шмигалю розглянути заміну.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко

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За інформацією Гончаренка, замість чинного міністра культури Олександра Ткаченка пропонуватимуть Олесю Островську-Люту. Вона зараз очолює Мистецький Арсенал.

Олеся Островська-Люта
Олеся Островська-Люта. Фото: facebook.com/olesya.ostrovska

"Вчора Зеленський доручив Шмигалю розглянути заміну міністра культури Ткаченка. А сам Ткаченко вже підтвердив, що подав заяву про відставку", — розповів нардеп. 

Він також підтримав відставку Ткаченка та наголосив, що людина, яка виділяє мільйони на серіали під час війни. не повинна обіймати таку посаду.

"Коли в країні війна, людина, яка мільйони коштів збирається використовувати на непотрібні серіали, не має бути на цій посаді. Плюс абсолютно провальна робота з марафоном, який не дивляться. І історія з Лаврою. Останньою краплею стали тендери", — сказав Гончаренко. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем на тему бюджетних витрат. Також український лідер доручив главі уряду розглянути можливу заміну керівника Міністерства культури та інформації Олександра Ткаченка.

А вчора, 20 липня, міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку через "хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни". За його словами, він "здивувався заяві Президента щодо цього ж питання".

Також ми повідомляли, що Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про розтрати Мінкульту. За його словами, на кіно Україна витратить 400 млн гривень.

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