Состоятся ли в Украине выборы во время войны

Организовывать проведение голосования по волеизъявлению граждан во время военного положения запрещено Законом. Фото: УНИАН

В Украине осенью этого года должны пройти парламентские выборы, а весной следующего года — президентские. Однако и те, и другие могут не состояться без отмены военного положения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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"Осенью, в конце октября, у нас должны быть парламентские выборы", — сказал Фесенко.

В то же время, он напомнил, что по закону запрещено проводить выборы во время действия военного положения. Для этого оно должено быть отменено хотя бы временно.

"Причина, что они не состоятся заключается в том, что властям не выгодно проводить сначала парламентские, а затем президентские выборы. Насколько я знаю и понимаю, рассматривается сценарий и этот сценарий достаточно логичен, — выборы должны состояться одновременно и — парламентские, и — президентские", — предположил политолог.

Владимир Фесенко

А это, объяснил он, возможно, только весной следующего года. Не ранее. Когда в конце марта предстоит провести очередные президентские выборы.

Вместе с тем он выразил сомнение в развитии событий.

"Это рискованный сценарий. Особенно в условиях, когда война не завершена. И даже в условиях прекращения боевых действий этот шаг будет выглядеть сомнительно и неуместно", — отметил эксперт.

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