Стало известно, какие именно ракеты Канада передаст Украине
Канада планирует поставки новой военной помощи Украине. Речь идет о новом пакете, в который войдут авиационные ракеты класса "воздух-воздух" АИМ-9.
Об этом сообщает министерство обороны Канады.
Новая военная помощь для Украины
Как отмечает министерка обороны Канады Анита Ананд, эти ракеты направлены на защиту украинского неба от многочисленных российских атак. Отмечается, что Канада по-прежнему стремится тесно сотрудничать с членами Альянса и партнерами, чтобы оказать Украине необходимую поддержку, продолжающую храбрую борьбу против незаконной и неоправданной войны России.
"Поддержка Украины по Канаде непоколебима. Когда я путешествую по Канаде, я вижу украинские флаги на домах, малых предприятиях и автомобилях – потому что канадцы понимают, что борьба Украины за самооборону – это также борьба за суверенитет, свободу и независимость. На сегодняшней продуктивной встрече мы обсуждаем. самые актуальные оборонные приоритеты Украины, и я подтвердил, что Канада будет рядом, чтобы поддерживать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе", — сказала министерка обороны Канады.
Напомним, ранее мы писали, что Канада объявила о введении санкций против Министерства образования России и Генпрокуратуры РФ. В санационный список попали еще ряд чиновников. Как сообщают российские СМИ, Канада ввела ограничения против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России. В список санкций также попали и некоторые российские чиновники и чиновники "Л/ДНР".
Добавим, в японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо . Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.