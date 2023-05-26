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Стало известно, какие именно ракеты Канада передаст Украине

26 мая 2023 14:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Стало известно, какие именно ракеты Канада передаст Украине
Авиационная ракета класса "воздух-воздух" АИМ-9. Фото: David Monniaux / wikipedia.org
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Канада планирует поставки новой военной помощи Украине. Речь идет о новом пакете, в который войдут авиационные ракеты класса "воздух-воздух" АИМ-9.

Об этом сообщает министерство обороны Канады.

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Как отмечает министерка обороны Канады Анита Ананд, эти ракеты направлены на защиту украинского неба от многочисленных российских атак. Отмечается, что Канада по-прежнему стремится тесно сотрудничать с членами Альянса и партнерами, чтобы оказать Украине необходимую поддержку, продолжающую храбрую борьбу против незаконной и неоправданной войны России.

"Поддержка Украины по Канаде непоколебима. Когда я путешествую по Канаде, я вижу украинские флаги на домах, малых предприятиях и автомобилях – потому что канадцы понимают, что борьба Украины за самооборону – это также борьба за суверенитет, свободу и независимость. На сегодняшней продуктивной встрече мы обсуждаем. самые актуальные оборонные приоритеты Украины, и я подтвердил, что Канада будет рядом, чтобы поддерживать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе", — сказала министерка обороны Канады.

Напомним, ранее мы писали, что Канада объявила о введении санкций против Министерства образования России и Генпрокуратуры РФ. В санационный список попали еще ряд чиновников. Как сообщают российские СМИ, Канада ввела ограничения против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России. В список санкций также попали и некоторые российские чиновники и чиновники "Л/ДНР".

Добавим, в японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо . Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.

 

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