Стало відомо, які дві країни вступлять до Шенгенської зони до кінця 2023 року

Засідання Європарламенту. Фото: google.com

До кінця цього року до Шенгенської зони мають вступити Болгарія та Румунія. Як зазначається, збільшення Шенгену допоможе зміцнити ЄС та позитивно вплине на бізнес і населення обох країн.

Про це повідомляє Radio Bulgaria.

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Зазначається, що в прийнятій Єврокомісією резолюції вказано, що Болгарія та Румунія виконали всі необхідні вимоги для вступу до Шенгенської зони. Це рішення підтримали 526 євродепутатів, "проти" проголосували 57 уповноважених осіб, ще 42 — "утрималися".

Більше того Європарламент шкодує, що відмовив країнам у членстві "без надання будь-якого правового обґрунтування щодо критеріїв вступу". Це рішення Рада ухвалила ще 8 грудня 2022 року.

Однак наголошується, що Шенгенська зона з більшої кількості членів без прикордонного контролю зміцнила б Європейський Союз. Крім того, держави можуть приєднуватися до Шенгену за готовності.

Представники Європарламенту зазначають, що перебування Болгарії та Румунії поза зоною безвізового режиму негативно впливає на бізнес і населення країн соціально та економічно.

Нагадаємо, що офіційна Софія готова долучитися до декларації країн "Великої сімки" щодо підтримки гарантій безпеки для України. Відповідне рішення ухвалив уряд Болгарії.

Також ми повідомляли, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна спільно з Румунією буде розвивати інфраструктуру та Дунайський портовий кластер. Це робитиметься для того, щоб покращити транспортування продукції за кордон.