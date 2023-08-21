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Шмигаль назвав країну, з якою Україна розвиватиме інфраструктуру для збільшення експорту

21 серпня 2023 00:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Шмигаль назвав країну, з якою Україна розвиватиме інфраструктуру для збільшення експорту
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Фото: kmu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна спільно з Румунією буде розвивати інфраструктуру та Дунайський портовий кластер. Це робитиметься для того, щоб покращити транспортування продукції за кордон.

Про це Шмигаль розповів в інтервʼю телеканалу Digi24.

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Коментар Шмигаля

Шмигаль зазначив, що Україна відновлює чорноморські коридори для перевезення зерна та іншої продукції. Зокрема, перший контейнеровоз уже досяг Туреччини.

"Для посилення експортного потенціалу Україна буде залучати наших партнерів та активно розвивати прикордонну інфраструктуру з Румунією, а також Дунайський портовий кластер", — розповів прем'єр.

Він додав, що РФ стає піратом у Чорному морі, намагаючись завадити українському експорту продовольства і загрожуючи світовій продовольчій безпеці.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що підготовка до зими триває. Він попередив, що російські окупанти продовжать масштабні атаки на енергосистему, яку відновили.

Також ми писали, що нещодавно, 28 липня, на засіданні уряду підтримали рішення розширити дію е-черги для перетину кордону. Відтак, за словами Дениса Шмигаля, 1 серпня е-черга запрацює для легкових авто й автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення. 

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