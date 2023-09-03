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Стало известно, какие две страны вступят в Шенгенскую зону до конца 2023 года

3 сентября 2023 03:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, какие две страны вступят в Шенгенскую зону до конца 2023 года
Заседание Европарламента. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

До конца этого года в Шенгенскую зону должны вступить Болгария и Румыния. Как отмечается, увеличение Шенгена поможет укрепить ЕС и окажет положительное влияние на бизнес и население обеих стран.

Об этом сообщает Radio Bulgaria.

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В принятой Еврокомиссией резолюции указано, что Болгария и Румыния выполнили все необходимые требования для вступления в Шенгенскую зону. Это решение поддержали 526 евродепутатов, "против" проголосовали 57 уполномоченных лиц, еще 42 — "воздержались".

Более того, Европарламент сожалеет, что отказал странам в членстве "без предоставления какого-либо правового обоснования относительно критериев вступления". Это решение Рада приняла еще 8 декабря 2022 года.

Однако отмечается, что Шенгенская зона из большего числа членов без пограничного контроля укрепила бы Европейский Союз. Кроме того, государства могут присоединяться к Шенгену по готовности.

Представители Европарламента отмечают, что пребывание Болгарии и Румынии вне зоны безвизового режима негативно влияет на бизнес и население стран социально и экономически.

Напомним, что официальная София готова присоединиться к декларации стран "Большой семерки" по поддержке гарантий безопасности для Украины. Соответствующее решение приняло правительство Болгарии.

Также мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вместе с Румынией будет развивать инфраструктуру и Дунайский портовый кластер. Это будет делаться для того, чтобы улучшить транспортировку продукции за границу.

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